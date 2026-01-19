Il 30 gennaio 2026, in occasione della Festa della Toscana, si terrà un incontro presso la sala conferenze dell’Ex Ospedale di Poppi. L’evento, intitolato “Riflessioni sul tema della pace e dell’impegno civile”, coinvolgerà gli studenti dell’Isis Galileo Galilei di Poppi. L’appuntamento mira a promuovere un dialogo sulla pace come valore fondamentale e sull’importanza dell’impegno civico nel contesto regionale.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Celebrazioni f esta della Toscana: riflessioni sul tema della pace Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 10 presso la sala conferenze dell’Ex Ospedale di Poppi, Piazza Francesco Folli, in occasione delle celebrazioni della Festa della Toscana, si terrà l’evento “Riflessioni sul tema della pace e dell’impegno civile” con gli studenti dell’Isis Galileo Galilei di Poppi. Aprirà la giornata di riflessioni Federico Lorenzoni, Sindaco di Poppi e Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. A parlare di pace e impegno civile saranno Luigi Lusenti Giornalista e scrittore, Angelo Moretti, Portavoce del Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, Francesca Testa Volontaria del Gruppo Emergency di Firenze, Alessandro Cristalli, per i progetti Estero di Rondine Cittadella della Pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrazioni festa della Toscana: riflessioni sul tema della pace

Incontro del Pd sul tema della pace, ospite a Rimini l'eurodeputata Annalisa Corrado

Il Partito Democratico di Rimini, in collaborazione con Cgil Rimini ed EducAid, organizza un incontro pubblico giovedì 11 dicembre, con l’obiettivo di discutere il ruolo dell’Europa e le prospettive di pace in un contesto internazionale sempre più complesso. L’evento vedrà la partecipazione dell’eurodeputata Annalisa Corrado, offrendo un momento di confronto e riflessione su temi di grande attualità.

Leggi anche: Dalla nonviolenza al rifiuto del riarmo europeo, incontro pubblico sul tema della pace

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Festa della Liberazione, tutte le celebrazioni in Toscana: il programma del 25 Aprile - Firenze, 24 aprile 2025 – La Toscana si prepara a celebrare il 25 aprile con tanti eventi che attraversano le piazze, i musei, i teatri e i sentieri della memoria. lanazione.it

Nei Castelli Romani tornano le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, tra fede, tradizione e comunità. 175ª Festa di S. Antonio Abate e Sagra dello Scottone. Rocca Priora - Piazza Umberto i | 17-18 gennaio https://www.castellinforma.it/home/event/1 - facebook.com facebook