Terni tre giorni di chiusura in strada San Giusta per lavori di ammodernamento della rete idrica

A Terni, da martedì 27 gennaio, sarà chiuso temporaneamente il tratto di Strada Santa Giusta tra i civici 114 e 126 per lavori di ammodernamento della rete idrica. L’intervento, finanziato con fondi PNRR, prevede la riqualificazione delle infrastrutture cittadine e durerà tre giorni. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza e il miglioramento dei servizi idrici locali.

Nuovi interventi di ammodernamento alle infrastrutture idriche cittadine. Nell'ambito dei fondi Pnrr, a partire da martedì 27 gennaio, partirà un importante cantiere in Strada Santa Giusta, nel tratto compreso tra i civici 114 e 126.Non si tratta di un intervento isolato, ma rappresenta una.

