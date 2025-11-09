Lavori sulla rete idrica di Quinzano | le strade chiuse per 50 giorni
A partire da domani, lunedì 10 novembre, per la durata di 50 giorni, saranno vietate la sosta ed il transito agli autoveicoli nelle vie Villa e Cismon nel quartiere di Quinzano, a Verona.Durante tale periodo Acque Veronesi provvederà alla sostituzione ed al riammodernamento delle reti idriche. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 08.30 di martedì 11 novembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via delle Cinque via (tratto compreso da via dei Cavatori a via delle Cave di Monteripaldi), via Tozz - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sulla rete idrica di via Case Sparse a Panzano in Chianti (Greve in Chianti) il 17/10 https://ow.ly/I5WV50XaZXg #acqua #acquedotto #lavori #LavoriPubblici #PubliacquaLavori - X Vai su X
Publiacqua: lavori sulla rete idrica e sospensione erogazione acqua - A causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 9 di martedì 11 novembre sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in via Marsala. Come scrive piananotizie.it
Lavori sulla rete idrica, possibili disagi per 350mila residenti: ecco dove l’acqua sarà a rischio - Firenze, 29 aprile 2025 – Lavori in vista sulla rete idrica e si tratta di un intervento monstre, molto importante: Publiacqua definisce “uno snodo cruciale” il cantiere per un tratto cittadino ... lanazione.it scrive
Lavori sulla rete idrica a Firenze: acqua sospesa in 16 vie - 30 di giovedì 6 novembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in: viuzzo di San Felice a Ema, via ... Scrive 055firenze.it