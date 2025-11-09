Lavori sulla rete idrica di Quinzano | le strade chiuse per 50 giorni

Veronasera.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da domani, lunedì 10 novembre, per la durata di 50 giorni, saranno vietate la sosta ed il transito agli autoveicoli nelle vie Villa e Cismon nel quartiere di Quinzano, a Verona.Durante tale periodo Acque Veronesi provvederà alla sostituzione ed al riammodernamento delle reti idriche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

lavori rete idrica quinzanoPubliacqua: lavori sulla rete idrica e sospensione erogazione acqua - A causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 9 di martedì 11 novembre sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in via Marsala. Come scrive piananotizie.it

Lavori sulla rete idrica, possibili disagi per 350mila residenti: ecco dove l’acqua sarà a rischio - Firenze, 29 aprile 2025 – Lavori in vista sulla rete idrica e si tratta di un intervento monstre, molto importante: Publiacqua definisce “uno snodo cruciale” il cantiere per un tratto cittadino ... lanazione.it scrive

lavori rete idrica quinzanoLavori sulla rete idrica a Firenze: acqua sospesa in 16 vie - 30 di giovedì 6 novembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in: viuzzo di San Felice a Ema, via ... Scrive 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Rete Idrica Quinzano