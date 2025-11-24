Lavori alla rete idrica | una strada di Bientina resterà a secco
Acque comunica che per lavori sulla rete nel comune di Bientina, giovedì 27 novembre dalle ore 8.30 alle 16.30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Pirandello. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
