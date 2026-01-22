Recentemente, alcune tenniste russe hanno scelto di cambiare nazionalità e competere per altri paesi. Tuttavia, Daniil Medvedev e Arina Andreeva hanno chiarito di non aver mai preso in considerazione questa opzione, mantenendo il loro impegno con la bandiera russa. Questa scelta riflette le diverse prospettive tra i professionisti del tennis riguardo alle decisioni di nazionalità e alle implicazioni sportive e personali.

Nell’ultimo periodo sono davvero molte le tenniste di origine russe che hanno deciso di cambiare nazionalità e cominciare a giocare sotto un’altra bandiera diversa da quella del paese in cui sono nate. Ai casi storici come quello di Daria Kasatkina, che gioca da tempo per l’Australia, o Elina Avanesyna (Armenia) si sono aggiunti quelli di Anastasija Potapova (Austria), Polina Kudermetova, Maria Timofeeva e Kamilla Rakhimova, quest’ultime tre che giocano per l’Uzbekistan. Proprio su questo argomento è intervenuta anche Mirra Andreeva, che ha risposto ad una domanda su un suo possibile cambio di nazionalità: “Non ci ho nemmeno pensato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Medvedev e Andreeva escludono un cambio di nazionalità: “Mai pensato di farlo”

Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: “Non ci ho mai pensato”Daniil Medvedev ha confermato di mantenere la cittadinanza russa, nonostante le pressioni e le scelte di altri tennisti dopo l'invasione in Ucraina.

Polina Kudermetova non rappresenterà più la Russia: cambio di nazionalitàNegli ultimi mesi si assiste a un crescente fenomeno nel tennis femminile: numerose tenniste russe hanno scelto di cambiare nazionalità, decidendo di rappresentare altri Paesi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bentornato Medvedev: la Top 5 dei colpi del Day 4; Daniil e Andrey, show e sostanza: il ritorno dei gemelli diversi - Le immagini; Tutto il tennis in Diretta; Australian Open 2026, Moutet prossimo sfidante di Alcaraz. Avanzano Zverev, de Minaur, Bublik e Medvedev.

Alcaraz al terzo turno, Hanfmann ko. Vincono Medvedev, Zverev e De Minaur. Bene anche Sabalenka e GauffLo spagnolo archivia la pratica in tre set, ne serve uno in più ai tennisti russi. Tutto facile per la numero 1 del ranking Wta ... tuttosport.com

Australian Open: Jovic vince e raggiunge Paolini. Bene Gauff e Andreeva, Muchova si salvaTennis - Australian Open | Nessun problema per Coco Gauff e Mirra Andreeva contro Olga Danilovic e Maria Sakkari. Emma Raducanu cede ad Anastasia Potapova, che ora sfiderà Aryna Sabalenka ... ubitennis.com

Medvedev non esita a rispondere a una domanda su Sinner e Alcaraz in conferenza stampa "Semplicemente giocano un tennis migliore degli altri. Chiunque può essere battuto in un dato giorno. Non mi vergogno a dire che se giocassimo circa 20 partite co - facebook.com facebook

CARLITOS, MEDVEDEV E GLI ALTRI VINCITORI Altro match, altro 3-0 per Carlitos: il N.1 del mondo non ha avuto problemi contro Hanfmann e si è guadagnato l’accesso al 3° turno Ottime prestazioni anche di Tommy Paul e Cerundolo, anche loro senz x.com