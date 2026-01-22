Daniil Medvedev ha confermato di mantenere la cittadinanza russa, nonostante le pressioni e le scelte di altri tennisti dopo l'invasione in Ucraina. Dopo aver vinto il secondo turno degli Australian Open 2026 contro Quentin Halys, il giocatore ha spiegato di non aver mai considerato di rinunciare alla nazionalità. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla scelta di cittadinanza nel mondo dello sport internazionale.

(Adnkronos) – Daniil Medvedev non cambia nazionalità. Il tennista russo, dopo aver superato il secondo turno degli Australian Open 2026 battendo il francese Quentin Halys in rimonta, ha parlato della possibilità di rinunciare alla cittadinanza russa, come hanno fatto altri giocatori dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: “Io capisco quella scelta, al 100%. è qualcosa che si può fare ed è giusto che si faccia se lo si desidera, soprattutto nello sport”, ha detto in conferenza stampa. “Io però non ci ho mai pensato. Il luogo dove si nasce penso sia importante, ma ripeto che tanti giocatori cambiano nazionalità e io resto comunque loro amico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: “Non ci ho mai pensato”

Leggi anche: Donadoni: “Non ho mai pensato che la mia carriera fosse finita, ho sempre pensato di allenare”

Australian Open, Alcaraz e Medvedev al terzo turnoCarlos Alcaraz e Daniil Medvedev proseguono il loro percorso all'Australian Open, raggiungendo il terzo turno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Non cambio cittadinanza per la guerra in Ucraina: così il russo Medvedev dopo le polemiche…; Australian Open, Medvedev: 'Non rinuncio a nazionalità russa per la guerra'; Australian Open 2026: Alcaraz vince con Hanfmann ma non convince, avanzano anche Medvedev, Rublev e Paul; Australian Open, Alcaraz e Medvedev al terzo turno.

Australian Open, Medvedev non rinuncia a nazionalità russa: Non ci ho mai pensato(Adnkronos) – Daniil Medvedev non cambia nazionalità. Il tennista russo, dopo aver superato il secondo turno degli Australian Open 2026 battendo il francese Quentin Halys in rimonta, ha parlato della ... pianetagenoa1893.net

Australian Open, Medvedev: non cambio la cittadinanza per la guerraMedvedev chiarisce la sua posizione sulla cittadinanza dopo il terzo turno agli Australian Open: non cambio per la guerra ... it.blastingnews.com

Cinque italiani protagonisti agli Australian Open: in campo anche Maestrelli e Darderi - facebook.com facebook

Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: in campo anche Sinner x.com