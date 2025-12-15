Polina Kudermetova non rappresenterà più la Russia | cambio di nazionalità

Negli ultimi mesi si assiste a un crescente fenomeno nel tennis femminile: numerose tenniste russe hanno scelto di cambiare nazionalità, decidendo di rappresentare altri Paesi. Tra queste, Polina Kudermetova si aggiunge a questa tendenza, segnando un cambiamento importante nella carriera e nel panorama internazionale del tennis.

Un fenomeno che sta diventando sempre più frequente. Non sono poche le tenniste russe che nell’ultimo anno ha deciso di cambiare nazionalità nel tennis e giocare sotto la bandiera di altri Paesi. I casi più noti sono quelli di Daria Kasatkina per l’Australia e di Anastasia Potapova per l’Austria, ma ve ne sono altri con giocatrici di un livello un po’ più basso, che hanno deciso di optare per questa soluzione. Il fattore in comune è la scelta del nuovo Paese da rappresentare, ovvero l’Uzbekistan. Polina Kudermetova, attualmente n.104 del mondo e sorella minore di Veronika Kudermetova (attualmente, numero 30 del mondo), risulterebbe ora legata alla federazione uzbeka, stando a quanto riportato dai siti ufficiali ITF e WTA. Oasport.it

