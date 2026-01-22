Lorenzo Musetti si impone nel derby contro Sonego a Melbourne, aggiudicandosi un importante risultato nel primo Slam del 2026. Nonostante un percorso segnato da sfide e successi recenti, l’atleta toscano ha affrontato anche difficoltà extra-sportive. La vittoria rappresenta un passo significativo nel suo percorso, accompagnata da una dedica speciale. Questo risultato conferma la crescita di Musetti nel panorama tennistico internazionale, in un torneo che si preannuncia ricco di emozioni.

Non è stato un avvicinamento semplice al primo Slam del 2026 per Lorenzo Musetti. Nonostante risultati più che incoraggianti — le due finali raggiunte a Hong Kong, in singolare e in doppio, e le vittorie nei primi due turni degli Australian Open — il tennista toscano ha dovuto fare i conti con difficoltà inattese, ben oltre il campo da gioco. La prima è stata l’assenza del suo preparatore atletico “storico”, Damiano Fiorucci, costretto a rinunciare al lungo viaggio verso la terra dei canguri a causa di problemi di salute che ne hanno reso necessario il ricovero in ospedale. A rendere il contesto ancora più complesso e doloroso è poi arrivata una notizia molto triste: la scomparsa della madre di Simone Tartarini, allenatore di sempre di Lorenzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti vince il derby contro Sonego a Melbourne e c'è una dedica speciale

