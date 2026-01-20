Musetti avanti a Melbourne sarà derby con Sonego Out Cocciaretto
Lorenzo Musetti si qualifica per il secondo turno dell'Australian Open 2026 a Melbourne, confermando la sua buona forma. La sua prossima sfida sarà contro Sonego, in un atteso derby italiano. Out Cocciaretto, il torneo prosegue con protagonisti diversi. Un momento importante per il tennis italiano nel primo grande slam dell’anno.
MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede al secondo turno dell'Australian Open 2026. Il carrarino, testa di serie numero 5, approfitta del ritiro nel quarto set di Raphael Collignon per cogliere il primo successo in terra Down Under: 4-6 7-6(3) 7-5 3-2 il punteggio al momento del ritiro del belga. Avanza dunque Musetti, che sarà impegnato nel derby azzurro con Lorenzo Sonego. Prova convincente del torinese, nel 2025 spintosi fino ai quarti di finale, che si sbarazza in tre parziali dello spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-4 6-0 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco. Luciano Darderi la spunta in tre combattuti set sul cileno Cristian Garin.🔗 Leggi su Iltempo.it
