Tempo stabile e più freddo poi il peggioramento | piogge in pianura e neve sulle Alpi

All'inizio della settimana in Friuli Venezia Giulia si è registrato un clima stabile e soleggiato, accompagnato da un graduale calo delle temperature a causa di correnti fredde orientali. Tuttavia, un peggioramento si prevede in seguito, con piogge in pianura e neve sulle Alpi, portando un cambiamento nelle condizioni meteorologiche della regione.

All'inizio della settimana, in Friuli Venezia Giulia, è stato caratterizzato da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma con temperature in progressiva diminuzione per l'afflusso di correnti più fredde di origine orientale. Una fase asciutta accompagnata da venti di Bora anche sostenuti lungo.

Previsioni meteo weekend: neve sulle Alpi, piogge e burrasca in arrivoPer il weekend di metà gennaio, le condizioni meteo prevedono neve sulle Alpi e un peggioramento con piogge e burrasche in molte zone.

Weekend guastato dal maltempo: piogge diffuse e neve sulle Alpi italianeIl fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi italiane.

Argomenti discussi: Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo; Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; A Palermo tempo stabile mentre su mezza Sicilia arriva un ciclone con venti tempestosi e neve; Meteo, addio al freddo ma torna la pioggia, le previsioni dell’esperto: Possibili fenomeni intensi.

Che tempo farà nei prossimi giorni? Estate di San Martino e tempo stabile per tutta la settimanaBel tempo con sole (ma non sempre e non dappertutto) e temperature sopra la media per l’estate di San Martino, il periodo autunnale in cui, dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche ... blitzquotidiano.it

Meteo, 14-15 gennaio con prevalenza di tempo stabile: le previsioniMolte nuvole al Nord e settore tirrenico con deboli pioviggini. Aria relativamente mite con valori sopra la norma. Le previsioni meteo del 14-15 gennaio ... meteo.it

IL METEO DI GIOVEDI' 22 GENNAIO Giovedì in Trentino tempo ben soleggiato e stabile con cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso, maggiori addensamenti possibili dalla sera. Anche in Alto Adige il tempo sarà soleggiato con qualche nube alta in arrivo da ov - facebook.com facebook

Oggi tempo stabile e soleggiato, domani gelate sparse al primo mattino sulle pianure e sporadiche nevicate sui settori alpini occidentali e sudoccidentali. Peggioramento atteso per venerdì #meteoPiemonte x.com