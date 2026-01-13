Weekend guastato dal maltempo | piogge diffuse e neve sulle Alpi italiane

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi italiane. Dopo un periodo di stabilità, un'onda di maltempo proveniente dall'Atlantico interessa principalmente il Nord Italia e le zone tirreniche, portando un calo delle temperature e condizioni di pioggia. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo prima di pianificare eventuali spostamenti o attività all'aperto.

A determinare il peggioramento sarà una depressione atlantica in approfondimento, destinata a scavare un corridoio verso la Penisola Iberica e la Francia, convogliando una perturbazione diretta verso l'Italia.

