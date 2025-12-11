Getta la droga nel wc di un ristorante ma gli agenti della Locale lo vedono e lo arrestano

Un uomo ha cercato di disfarsi di un sacchetto di cocaina gettandolo nel wc di un ristorante, ma è stato notato dagli agenti della polizia locale, che lo hanno prontamente arrestato. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che il materiale illecito venisse disperso, portando all'arresto del sospettato.

