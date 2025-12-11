Getta la droga nel wc di un ristorante ma gli agenti della Locale lo vedono e lo arrestano

Si è liberato di un sacchetto pieno di cocaina gettandolo nel wc di un ristorante, ma gli agenti della polizia locale, che poco prima lo avevano individuato a partire da un identikit, hanno visto tutto e lo hanno fermato. La droga è stata recuperata. Segnalazione alla centraleÈ successo mercoledì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

