Forza Italia Occhiuto | Convegno non è sfida a leadership Tajani
Il convegno organizzato da Forza Italia il 17 si presenta come un’occasione di confronto interno, volto a rafforzare i valori liberali del centrodestra. Occhiuto chiarisce che l’evento non rappresenta una sfida alla leadership di Tajani, ma piuttosto un momento di dialogo per discutere strategie e prospettive politiche condivise.
“Quella del 17 è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po’ più liberali. Nessuna sfida alla leadership di Tajani “. Così il vicesegretario di FI e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo a margine della kermesse di FdI, Atreju, a chi chiede un commento sul convegno ‘In libertà’ in agenda mercoledì prossimo a Palazzo Grazioli. Occhiuto specifica anche che all’orizzonte non è previsto per lui “nessun nuovo ruolo in Forza Italia”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
