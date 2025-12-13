Forza Italia Occhiuto | Convegno non è sfida a leadership Tajani

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno organizzato da Forza Italia il 17 si presenta come un’occasione di confronto interno, volto a rafforzare i valori liberali del centrodestra. Occhiuto chiarisce che l’evento non rappresenta una sfida alla leadership di Tajani, ma piuttosto un momento di dialogo per discutere strategie e prospettive politiche condivise.

“Quella del 17 è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un po’ più liberali. Nessuna sfida alla leadership di Tajani “. Così il vicesegretario di FI e presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo a margine della kermesse di FdI, Atreju, a chi chiede un commento sul convegno ‘In libertà’ in agenda mercoledì prossimo a Palazzo Grazioli. Occhiuto specifica anche che all’orizzonte non è previsto per lui “nessun nuovo ruolo in Forza Italia”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

forza italia occhiuto convegnoForza Italia caos Tajani-Occhiuto: dalla Calabria alla leadership?/ Rumors convegno e vertice: cosa succede - Caos in Forza Italia, tra il convegno di Palazzo Grazioli e la (presunta) corrente di Occhiuto: gli scenari e il chiarimento con Tajani ... ilsussidiario.net

forza italia occhiuto convegnoForza Italia, pressing di Pier Silvio Berlusconi per facce e programmi nuovi. Il partito in fibrillazione - Intanto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto è in campo per le adesioni al suo evento de ... rtl.it

forza italia occhiuto convegno non 232 sfida a leadership tajani

© Lapresse.it - Forza Italia, Occhiuto: “Convegno non è sfida a leadership Tajani”

POLITICA: OCCHIUTO AL CONGRESSO NAZIONALE DI FORZA ITALIA

Video POLITICA: OCCHIUTO AL CONGRESSO NAZIONALE DI FORZA ITALIA