I mal di pancia e le tensioni dentro Forza Italia Occhiuto | Nessuna sfida alla leadership di Tajani

In un contesto di tensioni interne a Forza Italia, il governatore Occhiuto chiarisce che l'iniziativa del 17 non rappresenta una sfida alla leadership di Tajani. L'obiettivo è promuovere un confronto per rendere il partito e il centrodestra più aperti e liberali, rafforzando il dialogo interno e la coesione del centrodestra italiano.

« Nessuna sfida alla leadership di Tajani. Quella del 17 è solo un’iniziativa per discutere insieme su come rendere Forza Italia e il centrodestra un pò più liberali ». Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al margine di Atreju, risponde a chi chiede un commento sul convegno "In libertà" in programma mercoledì 17 a Palazzo Grazioli. A chi chiede se nel futuro si possa. Feedpress.me I "mal di pancia" e le tensioni dentro Forza Italia. Occhiuto: "Nessuna sfida alla leadership di Tajani" - Il presidente della Regione Calabria unico politico invitato al convegno "In libertà" in programma mercoledì ... msn.com

