Giovanni Pernice ha organizzato una sorpresa a Bianca Guaccero, portandola a Parigi per un viaggio improvviso. La coppia ha trascorso alcuni giorni nella capitale francese, condividendo momenti speciali che hanno catturato l’attenzione sui social. Questa esperienza rappresenta un gesto spontaneo e intimo, lontano dai riflettori, che ha permesso loro di vivere un momento di intimità e scoperta insieme.

Giorni romantici nella capitale francese con Giovanni Pernice. Il video del viaggio conquista i social Un compleanno lontano da casa. Giorni romantici nella capitale francese con Giovanni Pernice. Il video del viaggio conquista i social Certe date cambiano sapore quando si spostano in un’altra città. La sorpresa per Bianca Guaccero, organizzata da Giovanni Pernice, è stata un viaggio a Parigi. Qualche giorno insieme, senza programmi rigidi, con il tempo che scorre più lentamente del solito. La destinazione è la capitale francese: passeggiate tra le strade della città, colazioni tranquille, serate iconiche: il compleanno si è trasformato in una piccola fuga dalla routine di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sveglia all’alba, un volo improvviso e Parigi: la sorpresa di Giovanni Pernice a Bianca Guaccero

“Non me l’aspettavo proprio”. Bianca Guaccero, che compleanno: la sorpresa di Giovanni PerniceIl 15 gennaio Bianca Guaccero ha festeggiato i suoi 45 anni, condividendo con i followers un momento speciale.

Bianca Guaccero, fuga romantica per i 45 anni: la sorpresa (e l’inganno) di Giovanni PerniceBianca Guaccero ha celebrato i suoi 45 anni a Parigi, accompagnata dal compagno Giovanni Pernice.

