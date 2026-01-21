Bianca Guaccero fuga romantica per i 45 anni | la sorpresa e l’inganno di Giovanni Pernice

Bianca Guaccero ha celebrato i suoi 45 anni a Parigi, accompagnata dal compagno Giovanni Pernice. L’occasione è stata condivisa con i fan attraverso un video che mostra il loro weekend nella capitale francese. La sorpresa ha rappresentato un momento speciale per la conduttrice e attrice, tra relax e romantico scenario parigino. Un’occasione per condividere un ricordo intimo e significativo, lontano da ogni eccesso.

(Adnkronos) – Compleanno da sogno per Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice ha festeggiato i suoi 45 anni a Parigi insieme al compagno Giovanni Pernice, regalando ai fan un video reportage del loro weekend nella città dell'amore. I due sono partiti per una breve vacanza a sorpresa: valigie pronte, volo preso e destinazione Parigi. Nel giorno del suo compleanno Bianca Guaccero ha assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Tra risate, passeggiate romantiche e momenti indimenticabili ai piedi della Torre Eiffel. In un video condiviso sui social dal labiale si legge: "Grazie per questo viaggio, ti amo".

“Non me l’aspettavo proprio”. Bianca Guaccero, che compleanno: la sorpresa di Giovanni PerniceIl 15 gennaio Bianca Guaccero ha festeggiato i suoi 45 anni, condividendo con i followers un momento speciale.

Bianca Guaccero e i progetti futuri con Giovanni PerniceBianca Guaccero e Giovanni Pernice sono pronti a pianificare il loro futuro insieme.

Bianca Guaccero e la festa a sorpresa a Giovanni Pernice

