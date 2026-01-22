Antisemitismo | Rojc Pd ' firmerò anche ddl Giorgis'

Il problema dell’antisemitismo richiede un’attenzione condivisa e interventi legislativi mirati. Rojc (Pd) annuncia il suo impegno a firmare sia il ddl De Giorgis che quello Delrio, auspicando un lavoro di emendamento unitario in commissione e in aula. Un approccio coordinato è fondamentale per affrontare efficacemente questa sfida, garantendo un quadro normativo chiaro e deciso contro ogni forma di discriminazione.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “Firmerò anche il ddl De Giorgis e manterrò la firma sul ddl Delrio. Quando comincerà il lavoro in commissione e poi in aula auspico avremo l'accortezza di considerare entrambi i disegni di legge per emendare in maniera unitaria il testo base che sarà portato dalla maggioranza. Auguro al centrodestra, sempre pronto a criticare, di riuscire a esprimere una simile unità sostanziale”. Così la senatrice Tatjana Rojc, che oggi ha partecipato all'assemblea del gruppo Pd dedicata all'Antisemitismo. “Considero positivo il confronto avvenuto con i colleghi ai quali – aggiunge Rojc - ho portato il contributo della mia storia personale di slovena, rappresentante di una comunità che ha una storia di vessazioni e violenze subite”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Antisemitismo: Rojc (Pd), 'firmerò anche ddl Giorgis' Leggi anche: Ddl antisemitismo, caos in casa Pd: la proposta fantasma del senatore Giorgis per far dimenticare il testo Delrio Ddl antisemitismo, il Pd fa riscrivere il testo Delrio ad Andrea Giorgis. La minoranza teme l’annacquamento: «Vogliono allargare ad altro»Il Pd ha incaricato Andrea Giorgis di riscrivere il testo Delrio sul ddl antisemitismo, cercando una sintesi condivisa prima della ripresa delle attività parlamentari. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ddl dei riformisti dem sull'antisemitismo, scontro nel PdScintille nel Pd sul disegno di legge a prima firma di Graziano Delrio sul contrasto all'antisemitismo. Il testo, cofirmato da un folto gruppo di riformisti dem, è stato assegnato martedì alla ... ansa.it Antisemitismo, la proposta di Delrio spacca il Pd. Boccia: Non rappresenta il partitoÈ dibattito sul disegno di legge per il contrasto all’antisemitismo presentato a Palazzo Madama dal senatore Pd Graziano Delrio. Il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia, afferma che il ddl non ... huffingtonpost.it La porcata del Ddl #Delrio "contro l'antisemitismo" non riguarda solo le "Disposizioni...", MA ANCHE nella "delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line": il Parlamento RINUNCIA alla sua funzione e dà libertà d'azione al x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.