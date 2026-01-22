Studente 14enne suicida a Latina nel diario del ragazzo solitudine e rabbia

Un adolescente di 14 anni si è tolto la vita a Latina. Nel suo diario, il ragazzo esprime sentimenti di solitudine e rabbia, evidenziando le difficoltà scolastiche e personali. L’esperta sottolinea come la grafia peggiorata sia iniziata già alle elementari, riflettendo il suo stato emotivo. Questa vicenda evidenzia l’importanza di ascoltare e supportare i giovani in momenti di crisi.

Uno stato d'animo turbato. Una profonda solitudine. È il quadro che starebbe emergendo dalla lettura del diario di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita nel settembre scorso a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, a seguito di presunti episodi di bullismo nei suoi confronti., La fotografia la sta scattando la psicologa e grafologa forense Marisa Aloia, incaricata dalla famiglia Mendico. La specialista in passato si è occupata anche di altri casi di cronaca come il delitto di Novi Ligure e il massacro alla Columbine High School in Colorado, avvenuto nel 1999 e costato la vita a 12 studenti e una insegnante. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

