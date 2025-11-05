Presentazione del libro Loop out D' amore e di rabbia Diario di un' adolescente in fuga

Venerdì 7 novembre 2025, a partire dalle ore 18.30, appuntamento in Via Naumachia 18a per la presentazione del libro di Betty C. dal titolo "Loop out. D'amore e di rabbia. Diario di un'adolescente in fuga". Intervengono Salvo Cacciola, sociologo; Enrico Fisichella, studente universitario UNICT e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

