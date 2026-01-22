Striscia la Notizia Maria De Filippi mette le merd*ne sulle auto parcheggiate male e un ragazzo reagisce malissimo

Il 22 gennaio 2026, Striscia la Notizia torna in prima serata con una puntata speciale condotta da Antonio Ricci. Tra i temi trattati, un episodio che ha suscitato molto scalpore: Maria De Filippi interviene ironicamente sui veicoli parcheggiati male, scatenando una reazione inaspettata da parte di un giovane. Una serata dedicata a momenti di cronaca e satira, che ha catturato l’attenzione del pubblico.

Giovedì 22 gennaio 2026, una data che i fan di Striscia la Notizia non potranno dimenticare: il programma di Antonio Ricci sbarca in prima serata. “Amici, ben tornati a Striscia la Notizia. Siamo in questo nuovo e meraviglioso studio; abbiamo anche una grande orchestra per un grande show.🔗 Leggi su Today.it

Maria De Filippi sbarca a Striscia La Notizia in un ruolo inedito, tutte le novitàMaria De Filippi si prepara a un’inedita presenza a Striscia La Notizia, portando un volto noto del panorama televisivo italiano in una veste insolita.

Striscia la Notizia 2026: Maria De Filippi diventa inviata, ecco tutte le novità!La stagione 2026 di Striscia la Notizia porta alcune novità, tra cui Maria De Filippi come inviata speciale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Striscia la notizia, cosa vedremo nella prima puntata: dal tapiro a Fiorello a Maria De Filippi inviata; A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi, Tina Cipollari e Alex Del Piero. Tutte le novità; Striscia la notizia torna in prima serata: da Maria De Filippi come inviata alle sei Veline, ecco come sarà; Striscia la notizia, colpaccio Maria De Filippi: cosa farà nel nuovo Tg satirico in prima serata.

Torna Striscia la notizia, in prima serata e con Maria De Filippi inviata speciale. Tutte le novitàEzio Greggio e Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone della mitica trasmissione di Antonio Ricci su Canale 5. Ospiti in studio, Roberta Bruzzone e Alex Del Piero ... iodonna.it

Maria De Filippi sbarca a Striscia la Notizia, ecco il suo primo servizioScopri il debutto di Maria De Filippi come inviata speciale per Striscia la Notizia e il suo tema di denuncia. mondotv24.it

Il conto alla rovescia è iniziato Il primo ospite di questa puntata di Striscia è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appuntamento in prima serata su Canale 5! #Striscialanotizia @Quirinale #SergioMattarella @DarioBallantini #DarioBallanti x.com

Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed - facebook.com facebook