Striscia la Notizia Maria De Filippi mette le merd*ne sulle auto parcheggiate male e un ragazzo reagisce malissimo
Il 22 gennaio 2026, Striscia la Notizia torna in prima serata con una puntata speciale condotta da Antonio Ricci. Tra i temi trattati, un episodio che ha suscitato molto scalpore: Maria De Filippi interviene ironicamente sui veicoli parcheggiati male, scatenando una reazione inaspettata da parte di un giovane. Una serata dedicata a momenti di cronaca e satira, che ha catturato l’attenzione del pubblico.
Giovedì 22 gennaio 2026, una data che i fan di Striscia la Notizia non potranno dimenticare: il programma di Antonio Ricci sbarca in prima serata. “Amici, ben tornati a Striscia la Notizia. Siamo in questo nuovo e meraviglioso studio; abbiamo anche una grande orchestra per un grande show.🔗 Leggi su Today.it
Il conto alla rovescia è iniziato Il primo ospite di questa puntata di Striscia è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appuntamento in prima serata su Canale 5! #Striscialanotizia @Quirinale #SergioMattarella @DarioBallantini #DarioBallanti x.com
Giovedì 22 gennaio debutta in prima serata Striscia la notizia - La voce della presenza. Il tg satirico di Antonio Ricci approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto su Canale 5 con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed - facebook.com facebook
