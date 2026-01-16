Maria De Filippi sbarca a Striscia La Notizia in un ruolo inedito tutte le novità

Maria De Filippi si prepara a un’inedita presenza a Striscia La Notizia, portando un volto noto del panorama televisivo italiano in una veste insolita. Questa collaborazione segna un passo importante nel programma, offrendo al pubblico nuove dinamiche e spunti di interesse. Di seguito, tutte le novità e i dettagli riguardanti questa interessante novità, come riportato da Novella 2000.

La nuova stagione di Striscia la Notizia debutta il 22 gennaio con tante novità che promettono di rendere ancora più entusiasta il pubblico affezionato del programma satirico più longevo della televisione italiana. A partire dalla presenza inedita di Maria De Filippi, che per la prima volta calca il palco del tg satirico non come conduttrice, ma come inviata. La celebre conduttrice si cimenterà, infatti, con un’inedita missione: consegnare la “mer**na” a chi parcheggia abusivamente nei posti riservati alle persone con disabilità. Insieme a lei a Striscia La Notizia, ci saranno Tina Cipollari e Giovannino, protagonisti di questa speciale inchiesta. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Maria De Filippi sbarca a Striscia La Notizia in un ruolo inedito, tutte le novità Leggi anche: A Striscia la Notizia arrivano Maria De Filippi, Tina Cipollari e Alex Del Piero. Tutte le novità Leggi anche: Striscia La Notizia torna su Canale 5: Maria De Filippi inviata, le sei Veline e tutte le novità La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino sbarcano ufficialmente a Striscia la Notizia - Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino sono pronti a sbarcare a Striscia la Notizia. tuttosulgossip.it

“La Meloni è cattolica? Allora protesti contro le guerre. A Striscia vedrete Maria De Filippi mettere le cacche a chi parcheggia nei posti dei disabili senza permessi con ... - Antonio Ricci presenta la nuova versione di Striscia con sei veline e ospiti speciali, e lancia critiche alla Meloni sulla guerra ... ilfattoquotidiano.it

Maria De Filippi arriva "anche" a Striscia la Notizia: prende il posto di Brumotti. Cosa farà nel tg satirico - Oggi, venerdì 16 gennaio, Antonio Ricci ha presentato in conferenza la nuova edizione del ... ilmessaggero.it

«Quello che ci lega è un rapporto vero, che non è mai finito davvero. » Maria De Filippi torna su Canale5 sabato 17 gennaio 2026 con una nuova puntata di C’è Posta per Te, pronta a portare nuove storie e tante emozioni in prima serata. Tra i protagonisti più - facebook.com facebook

Maria De Filippi, Tina Cipollari e Giovannino saranno inviati di #StrisciaLaNotizia (22 gennaio) in un servizio sui controlli contro chi parcheggia negli stalli riservati alle persone con disabilità. Fonte: SuperGuidaTv x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.