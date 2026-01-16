Striscia la Notizia 2026 | Maria De Filippi diventa inviata ecco tutte le novità!

La stagione 2026 di Striscia la Notizia porta alcune novità, tra cui Maria De Filippi come inviata speciale. La trasmissione si arricchisce di nuovi contenuti, con musica dal vivo e la partecipazione di sei veline. Questi cambiamenti promettono di offrire al pubblico un intrattenimento vario e aggiornato, mantenendo fede alla tradizione di informazione e leggerezza che contraddistingue il programma.

Scopri tutte le novità della nuova stagione di Striscia: da Maria De Filippi sul campo, alla musica live, fino a sei veline. Ecco chi sono! È tutto pronto per il grande ritorno di Striscia la Notizia, in onda dal 22 gennaio su Canale 5, ma questa volta il tg satirico più longevo della TV italiana ha in serbo un colpo di scena clamoroso. Maria De Filippi, la regina indiscussa della programmazione Mediaset, cambia abito e scende in campo in una veste mai vista prima: non più dietro al bancone dei suoi format cult, ma sul campo, armata di microfono, nei panni di inviata speciale! Sì, avete capito bene.

