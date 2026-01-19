Striscia la notizia torna in prima serata | da Maria De Filippi come inviata alle sei Veline ecco come sarà

Striscia la Notizia torna in prima serata con una serie di novità. Tra queste, l’ingresso di Maria De Filippi come inviata e il coinvolgimento delle nuove Veline alle sei. Il programma di Antonio Ricci tornerà per cinque prime serate a partire dal 22 gennaio su Canale 5, offrendo un nuovo volto al tradizionale format. Ecco cosa aspettarsi dalle prossime puntate.

Insieme ai conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in smoking, ci saranno sei veline (Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum) e, sulla falsariga de La Ruota della Fortuna, un'orchestra dal vivo diretta da Demo Morselli. Il tutto in uno studio nuovo, rinnovato per cinque puntate speciali: «Lo studio è lo stesso ma più grande. Hanno grattato le pareti da una parte e dall’altra. Ci siamo dovuti fermare quando siamo entrati nel camerino di Silvia Toffanin.», ha scherzato Ricci un tantino risentito dal fatto che Striscia non fosse tornato a novembre così come era stato promesso: «Dovevamo andare in onda a novembre ma poi, per motivi insondabili che tengo per me, siamo arrivati a gennaio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Da giovedì 22 gennaio, Striscia la notizia torna in prima serata su Canale 5, con una formula rinnovata che include sei Veline, una band dal vivo e Maria De Filippi come inviata speciale. La nuova collocazione mira a valorizzare il programma, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama dell’informazione satirica italiana. Un’occasione per seguire con attenzione le novità e gli approfondimenti proposti dalla storica trasmissione di Antonio Ricci.

