Uccise la madre a calci per i giudici era in crisi emotiva | ecco come Ruben Andreoli ha evitato l'ergastolo

Ruben Andreoli è stato condannato a 24 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Brescia per l'omicidio della madre, commesso con calci. Secondo i giudici, l'imputato era in “crisi emotiva” al momento del gesto, motivo che ha influito sulla decisione sulla pena. Questa sentenza rappresenta una valutazione approfondita delle circostanze e delle condizioni psicologiche che hanno portato all'evento.

Uccise la madre, per i giudici era in preda a 'una profonda crisi emotiva' - figlio divenuto negli anni sempre più fragile e conflittuale, lo sfondo dell'omicidio di Nerina Fontana, uccisa dal figlio Ru ... msn.com

Ruben Andreoli uccise la madre in seguito a «un collasso emotivo» - Pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato il 47enne a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nerina Fontana. giornaledibrescia.it

