Uccise la madre a calci per i giudici era in crisi emotiva | ecco come Ruben Andreoli ha evitato l'ergastolo
Ruben Andreoli è stato condannato a 24 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Brescia per l'omicidio della madre, commesso con calci. Secondo i giudici, l'imputato era in “crisi emotiva” al momento del gesto, motivo che ha influito sulla decisione sulla pena. Questa sentenza rappresenta una valutazione approfondita delle circostanze e delle condizioni psicologiche che hanno portato all'evento.
Le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Brescia, che ha condannato a 24 anni Ruben Andreoli. Il 15 settembre 2023 aveva massacrato di botte la madre a Sirmione (Brescia). 🔗 Leggi su Fanpage.it
