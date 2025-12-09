Omicidio Andrea Bossi chiesto l'ergastolo per i 2 imputati | Lo hanno ucciso per soldi per fare la bella vita

Fanpage.it | 9 dic 2025

L'accusa ha chiesto l’ergastolo per Carolo e Caglioni, i due giovani accusati di aver ucciso il 26enne Andrea Bossi per soldi a gennaio 2024. Contestate premeditazione ed estrema crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

