Omicidio Andrea Bossi chiesto l'ergastolo per i 2 imputati | Lo hanno ucciso per soldi per fare la bella vita
L'accusa ha chiesto l’ergastolo per Carolo e Caglioni, i due giovani accusati di aver ucciso il 26enne Andrea Bossi per soldi a gennaio 2024. Contestate premeditazione ed estrema crudeltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio di Andrea Bossi, un imputato in aula chiede scusa. La famiglia della vittima: “Dispiacere tardivo e di comodo”
Omicidio Vittorio Boiocchi, in cinque a processo: tra loro Andrea Beretta e Marco Ferdico
Omicidio Boiocchi, giudizio immediato per Marco Ferdico e Andrea Beretta
URSULA FRANCO: Omicidio di Vitalina Balani, analisi delle dichiarazioni di Andrea Rossi Invece di negare in modo credibile di aver ucciso la Balani, Andrea Rossi si prende gioco della potenziale accusa, “un assassino come me” non sono parole che il Ros - facebook.com Vai su Facebook
