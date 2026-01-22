Strage di Crans-Montana il giallo delle telecamere | smettono di registrare 3 minuti prima dell'incendio

Le telecamere del bar Le Constellation a Crans-Montana si sono improvvisamente spente circa tre minuti prima dell’incendio che ha causato 41 vittime. Questo particolare ha sollevato interrogativi sulla possibile connessione tra i dispositivi di sorveglianza e l’evento. La vicenda resta al centro delle indagini per chiarire le cause e valutare eventuali responsabilità.

Le riprese delle telecamere del bar Le Constellation di Crans-Montana si fermano tre minuti prima dello scoppio dell'incendio che avrebbe poi causato la morte di 41 persone. L'imprenditrice Maric è stata interrogata per 10 ore dalla procura del Canton Vallese. L'indagini potrebbe allargarsi all'amministrazione di Crans-Montana per i mancati controllo. Jacques Moretti, interrogato per quasi dieci ore sull'incendio del 'Constellation' di Crans-Montana, respinge ogni responsabilità.

