Telecamere del Le Constellation a Crans-Montana spente disattivate tre minuti prima dell' inizio dell' incendio

Le telecamere del locale Le Constellation a Crans-Montana si sono spente tre minuti prima dell’incendio. Quel breve intervallo di tempo potrebbe rivelarsi importante per le indagini in corso, offrendo eventuali dettagli o elementi utili a ricostruire le cause dell’incidente. La decisione di disattivare le telecamere prima dell’evento solleva interrogativi che saranno analizzati dalle autorità competenti.

Sulla tragedia di Crans-Montana continuano a emergere dettagli, come le telecamere spente appena tre minuti prima dell’incendio. Sarebbero 11 le videocamere all’interno del bar Le Costellazioni attive prima del rogo, ma spente quando le scintille dei bengala hanno dato origine alle fiamme sui pannelli fonoassorbenti. Secondo le indagini l’incendio è scoppiato all’1:26 del mattino del 1° gennaio, ma le ultime immagini registrate sono quelle dell’1:23 del mattino, poi più nulla. Telecamere spente nel locale Cosa è cambiato in tre minuti? Interrogatorio di Jacques Moretti Telecamere spente nel locale Lo ha confermato lo stesso Jacques Moretti durante il primissimo interrogatorio, quello avvenuto prima dell’iscrizione nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sui social le immagini dell'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana IL VIDEOSul web sono circolate le immagini dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana.

Crans-Montana, la chiesa gremita per la messa in onore delle vittime dell'incendio a 'Le Constellation'Domenica 4 gennaio, a Crans-Montana, si è svolta una messa in ricordo delle vittime dell’incendio avvenuto nel locale ‘Le Constellation’ presso la stazione sciistica svizzera.

