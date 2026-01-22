Strage di Crans-Montana il giallo delle telecamere | smettono di registrare 3 minuti prima dell’incendio

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere del bar Le Constellation a Crans-Montana si sono improvvisamente spente tre minuti prima dell’incendio che ha causato la morte di 41 persone. Questa pausa nelle registrazioni ha sollevato numerosi dubbi e destato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità. La vicenda rimane aperta, con molte domande ancora senza risposta.

Le riprese delle telecamere del bar Le Constellation di Crans-Montana si fermano tre minuti prima dello scoppio dell'incendio che avrebbe poi causato la morte di 41 persone.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Telecamere del Le Constellation a Crans-Montana spente, disattivate tre minuti prima dell'inizio dell'incendioLe telecamere del locale Le Constellation a Crans-Montana si sono spente tre minuti prima dell’incendio.

Strage di Crans-Montana, spuntano le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelliLe Constellation di Crans-Montana, teatro della recente tragedia, ha sospeso le attività sui social media.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera; Dopo la strage di Crans-Montana la Svizzera riscopre la battaglia delle lingue; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Le vittime possono subire disparità di trattamento, il giurista sul rischio della duplicazione….

strage di crans montanaNon sono scappata dal Constellation, volevo chiedere aiuto. La versione di Jessica Maric sulla strage di Crans-MontanaL’imprenditrice è stata interrogata per 10 ore dalla procura del Canton Vallese. L’indagini potrebbe allargarsi all’amministrazione di Crans-Montana per i mancati controllo. A Milano le autopsie di Ch ... msn.com

strage di crans montanaCrans-Montana, Moretti dice di non avere colpe per la strage di Capodanno: Anche io sono una vittimaJacques Moretti, interrogato per quasi dieci ore sull’incendio del 'Constellation' di Crans-Montana, respinge ogni responsabilità: Sulla sicurezza ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.