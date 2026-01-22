Strage di Crans-Montana il giallo delle telecamere | smettono di registrare 3 minuti prima dell’incendio

Le telecamere del bar Le Constellation a Crans-Montana si sono improvvisamente spente tre minuti prima dell’incendio che ha causato la morte di 41 persone. Questa pausa nelle registrazioni ha sollevato numerosi dubbi e destato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità. La vicenda rimane aperta, con molte domande ancora senza risposta.

Le riprese delle telecamere del bar Le Constellation di Crans-Montana si fermano tre minuti prima dello scoppio dell'incendio che avrebbe poi causato la morte di 41 persone. Le telecamere del locale Le Constellation a Crans-Montana si sono spente tre minuti prima dell'incendio. L'imprenditrice è stata interrogata per 10 ore dalla procura del Canton Vallese. L'indagini potrebbe allargarsi all'amministrazione di Crans-Montana per i mancati controllo. Jacques Moretti, interrogato per quasi dieci ore sull'incendio del 'Constellation' di Crans-Montana, respinge ogni responsabilità.

