Stosa inaugura lo Store di Parma

Stosa apre ufficialmente il suo nuovo Store a Parma, situato in via Alexander Fleming 20F. L'inaugurazione si terrà giovedì 29 gennaio 2026, a partire dalle ore 18. Un'occasione per conoscere le soluzioni d’arredo offerte dal brand e scoprire le novità del punto vendita, pensato per soddisfare le esigenze di ogni cliente con professionalità e attenzione ai dettagli.

Il taglio del nastro del nuovo Stosa Store di Parma (via Alexander Fleming 20F) sarà in grande stile: l’appuntamento è per giovedì 29 gennaio 2026 dalle ore 18.00, con uno show cooking esclusivo che vedrà protagonista lo chef Daniele Persegani, volto noto della cucina italiana. L’evento è.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Oggi dalle 17 e anche domani dalle 10. In via Ortigara inaugura lo Store. Squadra a cena col Coordinamento

Champion inaugura il primo flagship store in ItaliaChampion apre il suo primo flagship store in Italia a Milano, situato in Via Torino 19.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Stosa inaugura altri due negozi. Aperture a Bettolle e TorinoIn costante crescita l’espansione di Stosa Cucina. Al lungo elenco (in Italia sono 250) dei punti vendita monomarca, negli ultimi giorni se ne sono aggiunti altri due: quello inaugurato in Valdichiana ... lanazione.it

Stosa Store. Centri cucine su misura da oltre cinquant’anniUna cucina Stosa non si utilizza solamente… si vive: questo il motto dei due Stosa Store monomarca ufficiali per Bologna e provincia, realtà che dal 1964 produce cucine italiane di alta qualità, ... bologna.repubblica.it

Show Cooking con Daniele Persegani – Inaugurazione Stosa Store Parma - facebook.com facebook