Oggi dalle 17 e anche domani dalle 10 In via Ortigara inaugura lo Store Squadra a cena col Coordinamento

I tifosi spallini da oggi torneranno ad avere un punto di riferimento per acquistare l’abbigliamento e le divise ufficiali della propria squadra del cuore. Inaugura infatti oggi alle 17 in via Ortigara 26 il nuovo negozio ufficiale ‘ Ars et Labor – Erreà Store ’. Il punto vendita aprirà i battenti alla presenza dell’assessore allo Sport Francesco Carità, e sarà aperto al pubblico. In occasione della partita di domani contro la Sampierana, lo store sarà aperto dalle 10 e sarà il punto di raccolta di doni e giocattoli riguardanti l’iniziativa ‘porta un regalo, dona un sorriso’, in collaborazione con Associazione Giulia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Oggi dalle 17 e anche domani dalle 10. In via Ortigara inaugura lo Store. Squadra a cena col Coordinamento

Leggi anche questi approfondimenti

"Se oggi on valgo , ? varrò nulla neTTeno domani; Ta se domani scoprono in me dei valori, vuole dire che li posseggo anche oggi. Poiché il è grano, anche se la gente dapprima lo prende per erba." Momenti Vincent Van Gogh - facebook.com Vai su Facebook

Le #previsioni #meteo di oggi #5dicembre e domani sabato #6dicembre Vai su X

Oggi dalle 17 e anche domani dalle 10. In via Ortigara inaugura lo store. Squadra a cena col coordinamento - I tifosi spallini da oggi torneranno ad avere un punto di riferimento per acquistare l’abbigliamento e le divise ufficiali ... Da msn.com

Allerta meteo oggi, 10 novembre 2025/ Quattro regioni a rischio, ma da domani torna il sole: le previsioni - L'allerta meteo e le previsioni di oggi, 10 novembre 2025: sono quattro, nuovamente tutte nel Sud Italia, le regioni a rischio per i temporali È ancora incentrata sul Sud Italia l’allerta meteo che ... ilsussidiario.net scrive

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, venerdì 17 ottobre 2025 - IL SORTEGGIO DI OGGI DEL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI E IL JACKPOT Pronti per una nuovissima corsa verso il milionario jackpot del Superenalotto, possiamo dirvi – come certamente ben saprete ... Scrive ilsussidiario.net

L'oroscopo di lunedì 10 novembre, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - È interessante vedere come il tuo stato d’animo allegro e ottimista riesca anche a traghettarti oltre una situazione dolorosa nella quale eri rimasto parzialmente impigliato. ilmattino.it scrive

L'oroscopo di lunedì 10 novembre, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - La giornata si annuncia molto positiva per quanto riguarda la sfera delle relazioni e dei contatti. Secondo ilmattino.it

Campania: Boschi, 'uniti oggi con Fico, uniti domani per vincere, no a 10 anni di Meloni' - "Lunedì Roberto Fico sarà presidente e il centrosinistra vincerà in Campania e In Puglia. Da iltempo.it