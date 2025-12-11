champion inaugura il primo flagship store in italia

Champion apre il suo primo flagship store in Italia a Milano, situato in Via Torino 19. Un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di streetwear e abbigliamento sportivo, che offre un’esperienza di shopping immersiva e un’ampia selezione di prodotti del brand. La inaugurazione rappresenta un passo importante nell’espansione del marchio nel mercato italiano.

Aperto il nuovo spazio in Via Torino. Champion inaugura a Milano il suo primo flagship store italiano, scegliendo Via Torino 19, una delle arterie commerciali più vivaci della città. L’apertura rappresenta un passaggio strategico per il brand, che rafforza così la propria presenza retail in uno dei distretti più dinamici d’Europa. Il nuovo spazio occupa complessivamente 890 mq tra area vendita, showroom e uffici. Il negozio si sviluppa su tre piani per un totale di 500 mq lordi (246 mq netti). Al piano terra trova posto la collezione uomo; il primo piano ospita le linee donna e bambino; mentre il secondo livello è dedicato alle collaborazioni più prestigiose, ai progetti speciali e ai servizi di personalizzazione. 🔗 Leggi su 361magazine.com