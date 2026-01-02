Smetti di bere per un mese | cos’è Dry January l’iniziativa che mira a far ridurre il consumo di alcol

Dry January è un’iniziativa internazionale che invita a sospendere il consumo di alcol per tutto il mese di gennaio. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita più sano, favorendo il benessere e la riflessione sulle proprie abitudini di consumo. Questa pratica permette di valutare gli effetti di un mese senza alcol, offrendo anche l’opportunità di risparmiare e migliorare la propria salute generale.

Dry January è un’iniziativa globale che incoraggia le persone a rinunciare all’alcol per tutto il mese di gennaio. L’obiettivo è avviare una riflessione collettiva sul consumo di alcol e promuovere cambiamenti positivi nello stile di vita. Ideata nel 2013 dall’organizzazione britannica Alcohol Change UK, la campagna si è trasformata in un movimento che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo. Con radici storiche risalenti al 1942 in Finlandia, Dry January oggi è sinonimo di consapevolezza e benessere. L’idea moderna di Dry January è nata grazie a Emily Robinson, che nel 2011 decise di astenersi dall’alcol per prepararsi a una mezza maratona. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Smetti di bere per un mese: cos’è Dry January, l’iniziativa che mira a far ridurre il consumo di alcol Leggi anche: Gennaio e il momento di "rimettersi in riga". Partendo dal dry January Leggi anche: Natale e Capodanno in sicurezza: l'ordinanza che disciplina dj set, vendita e consumo di alcol in città Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Smettere di bere per un mese Una sfida da fare con se stessi per conoscersi meglio e stare bene. I benefici sono molteplici e sono circa 200 mila le persone che ne hanno tratto grandi benefici per la salute. Al link tutte le informazioni sul Dry January https://w - facebook.com facebook L’attore ha ricordato il momento più buio della sua vita, raccontando il processo che lo ha portato a riconoscere l'alcolismo e a decidere di smettere di bere, spronando chi ha problemi di alcolismo a chiedere aiuto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.