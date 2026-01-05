Cos'è e come nasce il Dry January la sfida del gennaio senza alcol

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dry January è una sfida che invita a astenersi dal consumo di alcol per tutto il mese di gennaio, promossa come occasione per recuperare benessere e consapevolezza. Nato in Regno Unito nel 2013, si è diffuso progressivamente in molti paesi, coinvolgendo milioni di persone che desiderano iniziare l’anno con scelte più salutari e riflessive. Nel 2026, circa 17,5 milioni di italiani hanno aderito a questa iniziativa.

Dopo gli eccessi delle feste, sempre più persone decidono di aderire al Dry January e passare il mese intero di gennaio senza bere alcol: nel 2026 i dati parlano di 17,5 milioni di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Smetti di bere per un mese: cos’è Dry January, l’iniziativa che mira a far ridurre il consumo di alcol

Leggi anche: Gennaio e il momento di "rimettersi in riga". Partendo dal dry January

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.