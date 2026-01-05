Cos'è e come nasce il Dry January la sfida del gennaio senza alcol
Il Dry January è una sfida che invita a astenersi dal consumo di alcol per tutto il mese di gennaio, promossa come occasione per recuperare benessere e consapevolezza. Nato in Regno Unito nel 2013, si è diffuso progressivamente in molti paesi, coinvolgendo milioni di persone che desiderano iniziare l’anno con scelte più salutari e riflessive. Nel 2026, circa 17,5 milioni di italiani hanno aderito a questa iniziativa.
