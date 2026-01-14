Qualità dell' aria non buona scattano le misure emergenziali Stop ai veicoli diesel Euro 5
Il Comune di Riccione comunica che, in conformità alle previsioni di Arpae, le condizioni di qualità dell’aria hanno raggiunto livelli critici. Per tutelare la salute pubblica, sono state adottate misure emergenziali, tra cui lo stop temporaneo ai veicoli diesel Euro 5. Si invita la cittadinanza a collaborare e a rispettare le indicazioni fornite, contribuendo alla tutela dell’ambiente e della salute collettiva.
Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si rende necessaria l’attivazione delle misure emergenziali per il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
