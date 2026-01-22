Stese e omicidi per controllare la droga nello IACP 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere

A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, sono stati eseguiti 17 arresti durante un blitz all’alba. L’indagine riguarda un gruppo criminale coinvolto in attività di estorsione e omicidi legati al controllo del traffico di droga, con episodi significativi come l’omicidio di Emanuele Nebbia nel Capodanno 2024. Le indagini evidenziano l’importanza di contrastare le organizzazioni criminali operanti nella regione.

Blitz all'alba nel Casertano; il gruppo criminale avrebbe preso il controllo dopo l'omicidio di Emanuele Nebbia, nel Capodanno 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it

Maxi blitz nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere: 17 arresti per droga, estorsioni e omicidiNella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un'operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, che ha portato all’arresto di 17 persone.

Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idiotiA Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sparatoria nella movida di Chiaia, stese e agguati per comandare.

Stese, risse e un omicidio per lo spaccio di droga: 17 arrestiUn sanguinoso conflitto per il controllo della vendita della droga sfociato in un omicidio il Capodanno del 2024 ... stylo24.it

Sparatoria nella movida di Chiaia, stese e agguati per comandareNAPOLI. Era in vacanza in Spagna quando è stato emesso nei suoi confronti un decreto di fermo per la sparatoria di piazza Carolina del 12 dicembre. Così, suo malgrado il 16enne arrestato l’altro ieri ... ilroma.net

Ricercato dalla polizia, dovrà rispondere del reato di tentato omicidio aggravato in concorso #Napoli - facebook.com facebook