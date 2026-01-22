Star Wars: Maul - Shadow Lord è la nuova serie animata di Lucasfilm, in arrivo ad aprile su Disney+. Ambientata dopo gli eventi di The Clone Wars, la serie approfondisce la figura di Maul e il suo ruolo nell’universo galattico. Un’opportunità per esplorare ulteriormente la storia di uno dei personaggi più complessi e affascinanti della saga.

Arriverà ad aprile sugli schermi di Disney+ il nuovo progetto della saga targata Lucasfilm che sarà ambientato dopo The Clone Wars. Disney+ ha condiviso online il trailer della nuova serie animata Star Wars: Maul - Shadow Lord, il progetto targato Lucasfilm Animation che debutterà il 6 aprile in streaming. Ogni settimana saranno messi a disposizione 2 nuovi episodi, fino al 4 maggio che permetterà ai fan di assistere all'epilogo della stagione proprio in occasione dello Star Wars Day. Cosa racconta Star Wars: Maul Come anticipa anche il video promozionale, Star Wars: Maul - Shadow Lord racconterà la storia dell'iconico villain che ha debuttato in versione live-action nel primo capitolo della trilogia prequel diretta da George Lucas. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars: Maul - Shadow Lord, il trailer della serie animata dedicata al villain

Leggi anche: Star Wars: Maul – Shadow Lord | Disney+ svela il teaser trailer della serie animata

Maul è tornato: ecco il trailer e la data d’uscita di Star Wars: Maul – Shadow LordÈ stato pubblicato il trailer e annunciata la data di uscita di

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Star Wars: Maul - Shadow Lord è stato mostrato con il primo teaser; Maul: Shadow Lord, manca pochissimo al trailer della serie Star Wars! L'annuncio; Shadow of Maul – Svelate tutte le cover del primo numero!; STAR WARS: MAUL - SHADOW LORD: domani esce il trailer della nuova serie animata in arrivo su Disney+.

Maul: Shadow Lord, finalmente primo trailer ufficiale per la serie Star Wars!È arrivato finalmente il primo trailer ufficiale di Maul: Shadow Lord, la serie animata Star Wars che vedrà il ritorno di Darth Maul ... serial.everyeye.it

Il trailer di Star Wars: Maul - Shadow Lord rivela la data di uscita su Disney+Dopo il teaser di ieri, è stato pubblicato il trailer ufficiale di Star Wars: Maul - Shadow Lord, la nuova serie animata che ora ha anche una data di uscita ufficiale su Disney+. multiplayer.it

TUNISIA, TRA LE DUNE DI STAR WARS Tunisia: le celle sovrapposte di questo antico granaio di Tataouine compaiono nel celebre film Guerre stellari Nel cuore del deserto tunisino, tra oasi dimenticate e villaggi berberi, resistono i set del primo episodio de - facebook.com facebook

Dave Filoni prende il comando di Lucasfilm: cosa cambia per Star Wars x.com