Tennis Musetti ai quarti ad Atene | battuto in rimonta Stan Wawrinka

Lorenzo Musetti Sofferto, ma vincente: è il debutto di Lorenzo Musetti all’Atp 250 di Atene. L’azzurro è ai quarti di finale in Grecia, grazie alla rimonta su Stan Wawrinka, superato con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4 in quasi 2 ore e 30 minuti di gioco. Una partita sofferta per l’azzurro, costretto a vincere il torneo greco per volare alle Atp Finals di Torino. Un grande obiettivo che ha dato stimoli importanti al carrarino nella sfida contro l’eterno Stan, autore di una prestazione straordinaria. Musetti ha sofferto, si è ritrovato a due punti dalla sconfitta nel tiebreak del secondo set, ma con grande lucidità e maturità ha rimesso in piedi il match. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tennis, Musetti ai quarti ad Atene: battuto in rimonta Stan Wawrinka

