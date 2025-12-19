Milan Rabiot dopo il Napoli | Sconfitta pesante Non tutti sono abituati a giocare partite come queste…

Dopo il match tra Napoli e Milan, Rabiot analizza la sconfitta pesante, sottolineando le difficoltà di affrontare sfide di questa intensità. Le parole del centrocampista milanista riflettono le sfide e le aspettative di un confronto così impegnativo, lasciando trasparire la determinazione del team di fronte a una partita cruciale per la stagione.

© Pianetamilan.it - Milan, Rabiot dopo il Napoli: “Sconfitta pesante. Non tutti sono abituati a giocare partite come queste…” Al termine di Napoli-Milan, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato in conferenza stampa della sconfitta. Ecco le sue parole dopo l'uscita dalla Supercoppa Italiana 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: Milan-Napoli, Pulisic: “Noi giocatori vogliamo sempre giocare queste partite” Leggi anche: Rabiot dopo Torino Milan: «Queste partite possono cambiare la stagione! Vi svelo cosa ci siamo detti nello spogliatoio all’intervallo» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rabiot all'attacco dopo Napoli-Milan: L'arbitro poteva fare meglio, dispiace ma non stanno facendo bene; Rabiot shock dopo Napoli-Milan: Gli arbitri non stanno facendo bene!; Rabiot: Dobbiamo rimanere tranquilli; Napoli-Milan 2-0, gli azzurri volano in finale: lunedì la sfida per la Supercoppa. Milan, Rabiot e la frecciata agli arbitri: "Non stanno facendo bene, non solo con noi" - Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko per 2- tuttomercatoweb.com

Rabiot a Mediaset: "Fallo su Politano? Non era rosso. Il Napoli ha fatto poche azioni" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta per 2- tuttonapoli.net

FOTO SHOW NM A RIYADH - Napoli-Milan, focus alle conferenze post gara di Conte, Spinazzola, Allegri e Rabiot - Nelle foto di "Napoli Magazine", ecco un focus sulle conferenze stampa degli allenatori Antonio Conte e Massimiliano Allegri, il terzino Leonardo Spinazzola e il centrocampista Adrien Rabiot dopo la v ... napolimagazine.com

Live Napoli-Milan 1-0, finisce il primo tempo: a segno Neres. Proteste della squadra di Conte per un mancato cartellino a Rabiot #napolimilan #supercoppa #supercup #EASPORTSFCSupercup #ilmattino - facebook.com facebook

Il segreto del Milan: Rabiot, Modric e Pulisic. Avere tre uomini così porta la squadra a permettersi Leão, un indisciplinato per natura che viene ricondotto al gioco da tutta l’intelligenza calcistica che lo circonda - di Alessandro Bonan x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.