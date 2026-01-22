Stan Wawrinka senza tempo | si arrampica al terzo turno degli Australian Open e ‘vede’ il rientro in top100 a quasi 41 anni

Stan Wawrinka, a quasi 41 anni, si conferma competitivo raggiungendo il terzo turno degli Australian Open 2026. Con una prestazione solida, il tennista svizzero si avvicina al rientro nella top 100 del ranking mondiale, dimostrando continuità e determinazione in questa fase finale della sua carriera. La sua presenza in campo testimonia l’esperienza e la tenacia di un atleta che continua a competere ai livelli più elevati.

Stan Wawrinka vuole lasciare il segno anche nell’ultima stagione della sua carriera da tennista e raggiunge i sedicesimi di finale agli Australian Open 2026. Il veterano elvetico, 41 anni il prossimo 28 marzo, sta sfruttando nel migliore dei modi la wild card ricevuta dagli organizzatori dell’Happy Slam, dimostrando un buon livello e dando vita a partite ricche di emozioni. Il tre volte campione Major (con all’attivo un titolo anche a Melbourne nel 2014), sprofondato nell’ultimo biennio fuori dalla top100 del ranking mondiale, non vinceva due match consecutivi in uno Slam dallo US Open 2023. Wawrinka, che affronterà sabato il forte statunitense Taylor Fritz al terzo turno, ha dovuto affrontare due match durissimi sin qui in Australia. 🔗 Leggi su Oasport.it

