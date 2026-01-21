paolini si qualifica per il terzo turno degli australian open

Jasmine Paolini ha superato il secondo turno degli Australian Open, qualificandosi per il terzo round del torneo. La giocatrice italiana continua così la sua strada nel primo Slam stagionale, disputato sul cemento di Melbourne Park. Questa prestazione rappresenta un passo importante nel percorso della tennista, che punta a proseguire con successo la propria avventura nel torneo.

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jasmine Paolini supera il secondo turno degli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. La 30enne tennista toscana, testa di serie numero 7, dopo aver sconfitto all'esordio la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, si è imposta in due set sulla polacca Magdalena Frech con il punteggio di 6-2 6-3 al termine di un incontro interrotto per pioggia. "È stata un'avventura complicata - le parole a caldo di Paolini - Le condizioni di questo campo (la John Cain Arena) erano diverse rispetto alla KIA Arena, soprattutto a causa del tetto chiuso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

