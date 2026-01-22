Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open 2026, dopo aver superato senza difficoltà James Duckworth con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. L’altoatesino, numero due del ranking ATP, ha dimostrato solidità e determinazione durante l’incontro, proseguendo il suo percorso nel torneo australiano. Ora attende il prossimo ostacolo nel prestigioso torneo di Melbourne.

Tutto facile per Jannik Sinner, che avanza al terzo turno degli Australian Open 2026. L’altoatesino e numero due del ranking Atp ha infatti eliminato agevolmente il padrone di casa James Duckworth in poco meno di due ore con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Primo set in totale controllo per l’azzurro che, dopo aver allungato già con un break nel quarto gioco, ha strappato nuovamente la battuta subito dopo chiudendo al primo set point a disposizione. Più in equilibrio il secondo parziale, in cui Sinner ha dovuto anche annullare palla break nel secondo gioco prima di piazzare la zampata decisiva con il break del 4-3. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sinner qualificato al terzo turno degli Australian Open 2026

Australian Open 2026, Musetti e Darderi al terzo turno: i risultati degli italianiAll’Australian Open 2026, gli italiani Musetti e Darderi si sono qualificati al terzo turno, segnando un progresso importante nel torneo.

Sinner-Duckworth all’Australian Open in diretta: in palio un posto al terzo turnoSegui in diretta la sfida tra Jannik Sinner e Alexei Duckworth agli Australian Open 2026, valida per il secondo turno.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il tabellone degli Australian Open 2026

Argomenti discussi: Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston, Musetti trova Collignon; Alcaraz batte Hanfmann in tre set e vola al terzo turno degli Australian Open. I risultati di mercoledì 21 gennaio; Australian Open uomini, tutti i sorteggi. Sinner: Tabellone difficile; Sinner, esordio contro Hugo Gaston agli Australian Open: quando gioca e dove vederla in tv e streaming.

Sinner-Duckworth diretta: quando giocano (e dove vedere in tv) il secondo turno degli Australian Open. Il vincente affronterà SpizzirriArchiviata la vittoria d'esordio contro il francese Gaston, Sinner torna in campo nel secondo turno degli Australian Open. Rivale di Jannik il padrone di casa Duckworth. leggo.it

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fonseca: percorso più agevole verso gli ottaviJannik Sinner non incontrerà teste di serie almeno fino agli eventuali ottavi di finale (il quarto turno) agli Australian Open 2026 di tennis: esce di ... oasport.it

I primi turni degli italiani agli Australian Open SINNER vs. Gaston MUSETTI vs. Collignon COBOLLI vs. qualificato DARDERI vs. Garin SONEGO vs. Taberner BERRETTINI vs. De Minaur BELLUCCI vs. Ruud ARNALDI vs. Rubl x.com

Tra un allenamento, un 1 point slam dove ha perso contro un qualificato ( formula pazzesca) ed un altro allenamento, Jannik Sinner prosegue la sua marcia di avvicinamento agli Australian Open #reel #australianopen #tennis #sport #It facebook