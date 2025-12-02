In Germania club e ultras contrari alla stretta del governo sui divieti e ai biglietti nominali | gli stadi sono luoghi sicuri

In Germania club e tifosi si uniscono in vista della conferenza dei ministri degli Interni, opponendosi a divieti generalizzati e biglietti nominali. Le statistiche mostrano un calo della violenza negli stadi, mentre politici e ultras discutono sul ruolo della tifoseria. Le manifestazioni dimostrano compattezza e capacità di mobilitazione nazionale. Il dibattito resta acceso tra sicurezza, dialogo e gestione delle misure. Lo scrive la Süddeutsche Zeitung In Germania, tifosi e club uniti contro i biglietti nominali negli stadi. In vista della conferenza dei ministri degli Interni, club e tifosi di calcio in tutta la Germania hanno serrato i ranghi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - In Germania club e ultras contrari alla stretta del governo sui divieti e ai biglietti nominali: «gli stadi sono luoghi sicuri»

