Stadi stretta del Viminale | telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti

Lo stadio, con una capienza di circa diecimila posti, si prepara a migliorare le misure di sicurezza. Verranno installate telecamere ai tornelli d’ingresso e predisposta una control room dedicata al monitoraggio dell’area spettatori. Queste innovazioni, adottate in conformità con le disposizioni del Viminale, mirano a garantire un ambiente più sicuro e controllato durante gli eventi sportivi.

Ci sarà una “control room” per l’osservazione dell’area spettatori. E telecamere a ogni tornello al momento dell’ingresso. Cambieranno le curve: diecimila i posti a sedere per ogni settore, con punti di pronto soccorso e strutture organizzative che integreranno steward, Forze dell’ordine e vigili del fuoco. A pochi mesi dalla scadenza fissata dalla Uefa - ottobre 2026 - per individuare i cinque stadi italiani che ospiteranno gli Europei di calcio del 2032, il Viminale riscrive i criteri tecnici che andranno seguiti per la sicurezza, l’accessibilità e l’esercizio degli impianti sportivi. Un passaggio per certi versi obbligato, sancito dall’articolo 9 ter del decreto Sport, che ha demandato a un decreto del ministero dell’Interno, di concerto con quello dello Sport, il compito di fissare i nuovi paletti «in deroga alle procedure ordinarie». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Pacchetto sicurezza Viminale: stretta sui coltelli ai giovaniIl pacchetto sicurezza del Viminale mira a contrastare la violenza tra i giovani, con particolare attenzione all’uso di armi improprie, come i coltelli.

