Stabile sequestrato | sette indagati tra imprenditori e tecnici

Da anteprima24.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati sette persone, tra imprenditori e tecnici, nell’ambito di un’inchiesta riguardante presunti illeciti urbanistici e edilizi in un stabile sequestrato. L’indagine mira a fare luce su eventuali irregolarità nella gestione e nelle autorizzazioni relative all’edificio interessato.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino, la Procura h a iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta legata a d illeciti urbanistici e edilizi. Le accuse ipotizzate nei loro confronti includono lottizzazione abusiva e, per due dei sette, falso.  Questa mattina i Carabinieri Forestali hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo su disposizione del Gip del Tribunale di Avellino, riguardante un complesso edilizio in costruzione in via Zigarelli.  Secondo la Procura, l’operazione rientra in un più ampio contesto di attività giudiziaria mirata a contrastare gli illeciti legati alla speculazione urbanistica ed edilizia nel territorio irpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

stabile sequestrato sette indagati tra imprenditori e tecnici

© Anteprima24.it - Stabile sequestrato: sette indagati tra imprenditori e tecnici

Leggi anche: Strage del bus, indagini chiuse dopo due anni. Indagati sette tecnici dipendenti del Comune: chi sono

Leggi anche: Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.