Stabile sequestrato | sette indagati tra imprenditori e tecnici

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino, la Procura h a iscritto sette persone nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta legata a d illeciti urbanistici e edilizi. Le accuse ipotizzate nei loro confronti includono lottizzazione abusiva e, per due dei sette, falso. Questa mattina i Carabinieri Forestali hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo su disposizione del Gip del Tribunale di Avellino, riguardante un complesso edilizio in costruzione in via Zigarelli. Secondo la Procura, l'operazione rientra in un più ampio contesto di attività giudiziaria mirata a contrastare gli illeciti legati alla speculazione urbanistica ed edilizia nel territorio irpino.

