Strage del bus indagini chiuse dopo due anni Indagati sette tecnici dipendenti del Comune | chi sono

VENEZIA - Sono sette gli indagati per il disastro dell'autobus che la sera del 3 ottobre 2023 precipitò dal cavalcavia superiore di Mestre incendiandosi dopo un volo di una decina di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Strage del bus, indagini chiuse dopo due anni. Indagati sette tecnici dipendenti del Comune: chi sono

La Procura di Venezia ha chiuso l'inchiesta a carico di sette dirigenti del Comune per la strage del bus precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera, a Mestre, nell'ottobre del 2023. Nell'avviso di conclusione delle indagini non compare, invece, l'amministra

