Sradicata la quercia della libertà donata dall’Athletic a Bergamo Messina | Abbiamo perso due volte

Nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, al Parco Goisis di Bergamo, si sono verificati eventi che hanno segnato una perdita significativa per la città. Marcella Messina, assessora allo Sport, ha commentato la situazione come una “doppia sconfitta”, riflettendo sulla rimozione della quercia simbolo della libertà donata dall’Athletic a Bergamo. Un episodio che ha suscitato attenzione e riflessioni sulla tutela del patrimonio locale.

Bergamo. “Una doppia sconfitta”. Così Marcella Messina, assessora allo Sport del Comune di Bergamo, definisce quanto accaduto nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio al Parco Goisis. L’arbusto di Gernikako Arbola, la quercia della libertà che rappresenta il popolo basco, piantata nella mattinata di mercoledì e donata dall’Athletic Club alla città di Bergamo, è stato sradicato e la targa è stata fatta sparire. Ad accorgersi dell’atto vandalico sono stati alcuni abitanti del quartiere di Monterosso durante la camminata con il gruppo degli anziani. Alcuni di loro, rappresentanti dell’ASD Oratorio Monterosso – che è stato coinvolto anche nella partita di calcio camminato contro i tifosi dell’Athletic sul campo dedicato alla memoria di Piermario Morosini – erano presenti alla piantumazione del giorno prima.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto e videoL’Athletic Bilbao è arrivata a Bergamo in occasione della Champions, portando con sé la quercia di Gernika come simbolo di amicizia.

Il seme della libertà e il calcio camminato, l’Athletic a Bergamo e un legame oltre la partitaL’Athletic Club di Bilbao si lega a Bergamo attraverso un messaggio di rispetto e amicizia, simbolo di valori condivisi.

