L’Athletic Bilbao è arrivata a Bergamo in occasione della Champions, portando con sé la quercia di Gernika come simbolo di amicizia. La pianta è stata piantata mercoledì 21 gennaio nel parco Goisis, testimonianza del legame tra le due città. I tifosi baschi, presenti in città in attesa della partita con l’Atalanta, hanno partecipato a questa iniziativa simbolica, sottolineando il valore dello sport come ponte tra le culture.

I TIFOSI. Il simbolo dei Baschi piantato al parco Goisis nella mattinata di mercoledì 21 gennaio. I tifosi bianco rossi in città in attesa del match con l’Atalanta di stasera. «Avversari e amici, uno sprone a dare il meglio in campo come sportivi, ma anche e soprattutto come persone». È l’invito dell’assessora allo Sport, Marcella Messina, in occasione della piantumazione della quercia di Gernika, simbolo del popolo e della Nazione baschi, nella mattinata di mercoledì 21 gennaio, al parco Goisis. A offrire l’essenza la Fondazione Athletic club de Bilbao, come simbolo di fratellanza tra i popoli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Athletic Bilbao a Bergamo per la Champions: in dono la quercia di Gernika come segno di amicizia - Foto e video

L'orgoglio basco sbarca a Bergamo: in 1.500 da Bilbao, nel segno della quercia e della passione

