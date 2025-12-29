Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino ferito lo sposo

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, un incendio si è sviluppato nella hall dell’hotel Kristall Palace, a seguito di un incidente con le fontane luminose sulla torta nuziale. Lo sposo è rimasto ferito durante l’evento. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli ospiti.

Le fiamme partite dalle fontane luminose sulla torta si sono propagate alla hall dell’hotel Kristall Palace. Paura nella tarda serata di ieri ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, durante un ricevimento di nozze che vedeva la presenza di circa duecento invitati in un albergo della zona. Al termine della cerimonia nuziale, le fontane luminose posizionate sulla torta hanno sprigionato scintille che hanno innescato un incendio. In pochissimo tempo le fiamme si sono propagate alla hall dell’hotel Kristall Palace, in rione Cardito, provocando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, le squadre dei vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda e diverse ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino, ferito lo sposo Leggi anche: Incendio durante un matrimonio ad Ariano Irpino: torta nuziale provoca rogo, sposo ustionato Leggi anche: Ariano Irpino, dramma al matrimonio, la torta provoca incendio: ustionato lo sposo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato nell'Avellinese. Scintille hanno innescato incendio; Matrimonio ad Ariano Irpino: cerimonia interrotta da un incendio, paura tra gli invitati; Torta nuziale provoca incendio in hotel: sposo finisce in ospedale con ustioni; Incendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall. Ariano Irpino, incendio a un matrimonio. Il comandante Bellizzi: «Quei fuochi non possono essere accesi al chiuso» - «Determinati giochi pirotecnici non possono essere utilizzati all'interno di un ambiente perché le scintille possono provocare un incendio, così come ... ilmattino.it

Ariano Irpino, incendio al taglio della torta: sposo ustionato in ospedale - Doveva essere il momento più atteso, quello del taglio della torta e degli applausi finali. ilmattino.it

Incendio al matrimonio in Campania, fiamme al taglio torta: sposo in ospedale, malori in sala - Una festa di matrimonio si sarebbe conclusa nel caos ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, a causa di un incendio divampato al momento del taglio della torta che avrebbe provocato una serie di u ... msn.com

? TRAGEDIA AL MATRIMONIO: LA TORTA PRENDE FUOCO, SPOSO TRA I FERITI

MESSINA | Tragedia nel pomeriggio, un morto durante un incendio in appartamento a Minissale. https://gazzettadelsud.it/p=2149301 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.