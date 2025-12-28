Avellino incendio durante matrimonio | ustioni per lo sposo

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, si è verificato un incendio che ha causato ustioni allo sposo. L'incidente ha creato momenti di apprensione tra gli invitati, intervenuti prontamente per aiutare e contenere i danni. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le condizioni dello sposo, ricoverato in ospedale.

Il rogo ha spaventato gli invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Paura per duecento invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Nella tarda serata di ieri, a conclusione della cerimonia nuziale, dalle 'fontane luminose' posizionate sulla torta si sono sprigionate.

Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti - Le fontane luminose sulla torta hanno innescato le fiamme nell'hotel di Ariano Irpino. ilfattoquotidiano.it

Incendio al matrimonio, sposo ustionato e paura tra gli invitati - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda, numerose ambulanze del 118 e i carabinieri ... ilroma.net

Ariano Irpino, dramma al matrimonio, la torta provoca incendio: ustionato lo sposo

