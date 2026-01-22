Un episodio di violenza si è verificato a Roma, quando un autobus di linea Atac è stato colpito da un colpo d'arma da fuoco, generando paura tra i passeggeri e l'autista. L'evento è stato definito un gesto criminale e ha portato alla proclamazione di uno sciopero di quattro ore questa sera. La città si confronta con un episodio che mette in evidenza le problematiche di sicurezza nel trasporto pubblico.

Follia nella Capitale. Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla periferia Nord Ovest di Roma. Per l'azienda che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale si tratta di «gravi atti vandalici». Le indagini «Atac sta collaborando attivamente alle indagini delle Forze dell'Ordine e assumerà - di concerto con gli uffici competenti di Roma Capitale, con le autorità preposte alla pubblica sicurezza e con i propri servizi di ispezione e vigilanza - ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale». E stasera sciopero di 4 ore

Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale». E oggi sciopero di 4 oreNella giornata di oggi, a Roma, si è verificato un episodio di grave violenza con spari contro un autobus di linea Atac, causando timore tra i presenti.

Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale»Nella città di Roma, un episodio di violenza ha coinvolto un autobus di linea Atac, con un colpo d'arma da fuoco che ha generato paura tra passeggeri e autista.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Bus Atac presi di mira tra Torrevecchia e Primavalle: prima uno sparo, poi un sasso (VIDEO); Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. Un gesto criminale. E oggi sciopero di 4 ore; Vertice allo Zen di Palermo dopo gli spari, più bus e 200 nuove telecamere; Spari contro tre bar nella notte a Pavia, denunciati i responsabili - Cosa sappiamo.

Spari contro un bus a Roma, paura per l'autista e i passeggeriUn colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B dell'Atac, all'altezza delle case popolari di Torrevecchia, alla ... ansa.it

Spari contro un bus di linea Atac a Roma, terrore per passeggeri e autista. «Un gesto criminale»Follia nella Capitale. Un colpo d'arma da fuoco contro un autobus di linea e tanta paura per i passeggeri e l'autista. E' accaduto ieri sera sulla linea 46B ... ilmessaggero.it

Noah Wyle atterra in Italia. L'attore, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di John Carter nella serie cult “E.R. – Medici in prima linea”, è fresco vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per The Pitt. Dome - facebook.com facebook